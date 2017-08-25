إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بالوكالة في بلدية العاصمة جمال الفضلي أن حملة #بتعاونكم _نجملها قد أسفرت عن رفع 36 سيارة مهملة إلى جانب تحرير عدد 145مخالفة تنوعت ما بين 49 مخالف لائحة النظافة و74 مخالفة إشغال الطريق و22 مخالفة لقانون 9/87 إلى جانب توجيه 665 إنذارا لمحلات مخالفة، ووضع 545 ملصقا على سيارات مهملة ومعروضة للبيع.

وأشار الفضلي إلى أن الحملات تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة والحد من ظاهرة السيارات المهملة واستغلال المساحة استغلالا تجاريا، وستظل هذه الحملات مستمرة للوصول إلى المستوى المطلوب لتطبيق قانون النظافة، مضيفا أن الحملات تهدف إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع السكراب والأنقاض المجهولة إلى جانب غسيل وتنظيف الحاويات واستبدال التالف منها، وهي حملات مستمرة بشكل يومي على جميع مناطق المحافظة.



ونبهت إدارة العلاقات العامة الجمهور الى الالتزام بقانون 9/87 الذي يختص بحظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة الذي ينص على حظر إلقاء القمامة والأوراق المحارم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت على الأرصفة والطرق والميادين ويغرم المخالف بغرامة لا تقل عن 5 دنانير ولا تزيد على مائتي دينار.



وشارك في الحملة كل من مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالوكالة جمال الفضلي ومساعد مراقب صلاح الفرحان ومشرف النوبة جمال الأصفر وكل من المفتشين وليد الكندري وأحمد المريشد ويوسف الدوسري وسعد العتيبي وسلطان دهداب ومحمد السناسيري.