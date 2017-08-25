إعداد: بداح العنزي

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قدم العضو أحمد الفضالة اقتراحا بمنع الخلط الخرساني بالسيارات موقعيا.



وقال الفضالة في اقتراحه: نظرا لما يعانيه المواطنون من مشاكل بالصب الخرساني في المباني الجديدة، فإن الوضع الطبيعي لابد ان يتم من خلال الخلط الخرساني في المصنـع بجهاز كمبيوتر خاص لتحديـد الخرسانة وجودتهــا، في حــال بعد المسافـــة يتــم اضافة قوالب من الثلج داخل الخلاطة «السيارة» حسب الحسابات الهندسية للمسافات، وهذه الطريقة تعتبر الطريقة السليمة والآمنة في هذا الشأن، ففي حــال وجود مشــروع ضخم يتــم قبــول خلاطة مركزية موقعيا، وهذا متعارف عليه دوليا وتمنع الدول النامية الخلط بالسيارة موقعيا «DRY CONCRETE» ما يسمى «الخرصانة الجافــة»، حيث ان هناك من الشركات الخرسانية الكبرى تلتزم بما ورد حفاظا على السمعة الطيبــة وتطبيقا للمعنى الحقيقي للخلـط الخرسـاني، والاغلبيـة تستخــدم الخلط بالسيارة داخــل الموقع، وهـذا الامر مخـالف للكــود الحافظ لمستوى الخرسانــة، علما انـه تم إلغـــاء الخلط الايراني لنفس الاسباب بأنه يتم الخلط الخرساني في الموقع «DRY CONCRETE»، املا بتطبيـق القانــون العالمي لعـدم الخلط بالسيـارات موقعيــا، على ان تــأتي الخرسانـة جاهـزة من المصنـع حفاظـا على سلامـة المباني.