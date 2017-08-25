رحبت إدارة العلاقات العامة في «البلدية» بالمبادرات الشبابية التطوعية التي تساهم في دعم حملاتها الخاصة بتكثيف جولات التفتيش الميدانية بهدف إحكام الرقابة وتفعيل لوائح وانظمة قوانين «البلدية»، مؤكدة أن الادارات المختصة ستقدم لها كل ما يضمن نجاح مثل هذه المبادرات الشبابية التي تعكس رسالة مجتمعية للتعاون مع الاجهزة الرقابية للبلدية في مجال المحافظة على النظافة.

واعلنت العلاقات العامة في بيان صحافي عن تنفيذ حملة تنظيف واسعة لشواطئ المنطقة الجنوبية من قبل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي ممثلة في مفتشي مركز نظافة منطقة النويصيب الى جانب مفتشي فريق الطوارئ بالمحافظة، لافتة إلى أن ادارة النظافة وفرت العمالة والمعدات والآليات لتنفيذ عملية تنظيف شواطئ مناطق الضباعية، والجليعة، والخيران وازالة اي تعديات على املاك الدولة على ساحل تلك الشواطئ.

وقالت العلاقات العامة إن حملة التنظيف تأتي في إطار حملة النظافة الشاملة التي انطلقت تحت شعار #بتعاونكم_نجملها، منذ أسبوع، وستستمر على مدى 3 شهور بشكل يومي بمختلف المناطق في جميع المحافظات بهدف الارتقاء بمستوى النظافة عبر تطبيق الجزاءات والغرامات بحق شركات التنظيف المقصرة اضافة إلى متابعة كافة المخالفات المتعلقة بنظافة الواجهات البحرية، الشواطئ، المتنزهات، الساحات والميادين العامة، والشوارع والطرقات من خلال متابعة اداء شركات التنظيف عبر مشرفي مراكز النظافة الموزعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأضافت العلاقات العامة أن حملة تنظيف الشواطئ في المنطقة الجنوبية ينفذها فريق من مراقبة النظافة اليوم بأشراف ومتابعة من قبل مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م. سعود الدبوس ويترأس الفريق الميداني مراقب عام النظافة، وقد تم تجهيز وتوفير مستلزمات حملة التنظيف من عمال نظافة وأكياس تجميع القمامة والاليات والمعدات اللازمة لرفع مخلفات عمليات التنظيف الى جانب جولة تفتيشية سيقوم بها فريق طوارئ بلدية الاحمدي لإزالة اي تعديات مقامة على املاك الدولة او اي حواجز على ساحل تلك الشواطئ.

وأكدت العلاقات العامة أن الاجهزة الرقابية في جميع أفرع البلدية بالمحافظات تواصل تكثيف عملها الرقابي ضمن هذه الحملة الشاملة التي تشمل الى جانب الارتقاء بمستوى النظافة ايضا رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع في الساحات، على جوانب الطرقات الفرعية، والدوارات في المناطق السكنية، الى جانب ازالة الاعلانات غير المرخصة بالاضافة الى التأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بنظافة المطاعم، والمقاهي، والجمعيات التعاونية ومخازن شركات الاغذية.