العازمي: تحرير 9 مخالفات تضمنت العمل قبل الحصول على شهادة صحية

إعداد: بداح العنزي

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في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، وإدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، وفرق الطوارئ، وأقسام الإزالة بجميع أفرع البلدية بالمحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بكل المحافظات تواصل الأجهزة الرقابية في البلدية بجميع أفرع البلدية في المحافظات حملاتها الميدانية الشاملة بجميع المناطق التابعة للمحافظة.

وفي هذا الصدد، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية ممثلا في النوبة (ب) بتنفيذ جولة تفتيشية على منطقة خيطان انطلقت في الخامسة مساء واستمرت لمدة أربع ساعات وقد أسفرت عن مصادرة وإتلاف 351.500 كغم من مواد غذائية متنوعة وتحرير 9 مخالفات اشتملت على تحرير 4 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، وتحرير مخالفة عرض وبيع مواد غذائية تالفة، وتحرير مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، وتحرير مخالفة عرض وبيع مواد غذائية تالفة، وتحرير 3 محاضر مخالفات توالف مواد غذائية مشكلة، وتحرير محضر مخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.سعيد العازمي أن هذه الجولة جاءت تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها والتي تستهدف التفتيش على مخازن المواد الغذائية، ومطابخ تجهيز المواد الغذائية، والمحلات والمطاعم والأسواق المركزية للتأكد من تطبيقها الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي.

وأكد العازمي عدم التهاون مع المتلاعبين في المادة الغذائية، مشيرا إلى أهمية تطبيق لوائح وأنظمة البلدية على المخالفين، وذلك من خلال تكثيف الجولات التفتيشية.

بدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكة أنه فور حصر كمية المواد الغذائية التالفة تم التنسيق مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة لإرسال مكبس، وقد تم إتلاف الكمية بالكامل.