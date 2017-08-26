إعداد: بداح العنزي

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عا العضو محمد المعجل الى موافقة البلدية للسماح للمواطنين بنقل المحولات القريبة والملاصقة الى المنازل في السكن الخاص.

وقال المعجل إن الفترة الاخيرة شهدت حوادث حرائق كثيرة وحفاظا على أرواح المواطنين، الأمر الذي يتطلب ان يتم استيعاب تلك المحولات من المنازل بمساحة معينة حسبما تراه وزارة الكهرباء على أن تكون عملية النقل على نفقة صاحب المنزل.

وذكر أن هناك طلبات كثيرة للمواطنين لدى البلدية بشأن نقل المحولات، مؤكدا أن الخطوة الصحيحة أن تتم الموافقة لهؤلاء المواطنين خاصة أنه ليست هناك تكلفة على الدولة، شريطة أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

ونوه الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خلال عمليات التوزيع القادمة للمناطق والمدن الجديدة مراعاة عدم إقامة أي محولات بالقرب من المنازل.

من جانب آخر، أكد المعجل على ضرورة الموافقة على توفير سكن للإمام والمؤذن خارج أسوار المساجد.

وذلك ليكون قريبا لمقر وجودهم بعيدا عن الازدحام وعملية التنقل من منطقة الى أخرى، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المساجد التي سيتم انشاؤها في المناطق الجديدة.

وأشاد المعجل بإنجاز المجلس خلال الجلسة الأخيرة والتي شهدت إنجاز العديد من المشاريع الحيوية.