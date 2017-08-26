إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فالح العتيبي أن الحملة أسفرت عن تحرير 102 محضر مخالفة تنوعت بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية منتهية، وفتح محل بترخيص صحي منته، وفتح محل قبل موافقة البلدية.