إعداد: بداح العنزي
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أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي رياض الربيع عن قيام الفريق بجولة ميدانية في منطقتي الجابرية والسالمية.
وأضاف الربيع ان الجولة أسفرت عن تحرير 28 مخالفة تنوعت بين 9 مخالفات لقيام صاحب العمل بتشغيل العامل من دون شهادة صحية و9 مخالفات لقيام العامل بتداول الأغذية من دون شهادة صحية و4 مخالفات لاستغلال مساحة خارج حدود المحل و5 مخالفات لإقامة إعلان للنشاط من دون ترخيص ومخالفة عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية إلى جانب توجيه ٤ إنذارات لتعديات على أملاك الدولة.