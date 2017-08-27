إعداد: بداح العنزي

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أعلن رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة أحمد المطيري عن قيام النوبتين «ب» و«ج» بجولة ميدانية على المطاعم والمحلات التي تتداول المواد الغذائية إلى جانب متابعة العقارات، مشيرا الى ان الحملة أسفرت عن إتلاف 350 كغم من ملح الطعام مجهولة المصدر تم وضعها على الطريق، إلى جانب تحرير 50 مخالفة تنوعت بين عدم التقيد بالنظافة العامة أثناء تداول المواد الغذائية، تداول مواد غذائية تالفة، العمل دون الحصول على شهادة الصحية، وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية.



وأضاف ان مفتشي البناء قاموا بتوجيه 6 إنذارات لعقارات بمنطقة الشويخ الصناعية وتضمنت عدم ترميم وتجميل واجهات العقار وفقا للمواصفات.