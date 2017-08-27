عمل الدراسة المرورية لاختيار أفضل أشكال التقاطعات

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

اعتمدت البلدية إنشاء تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة وجسر مشاة على شارع فهد السالم بناء على طلب وزارة الأشغال العامة.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تطلب وزارة الأشغال العامة الموافقة على أعمال الاتفاقية الاستشارية رقم أ.هـ/ط/207 لأجل دراسة وتصميم والإشراف على إنشاء تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة وجسر مشاة على شارع فهد السالم، وذلك في مناطق مختلفة في الكويت بالإضافة الى شارع فهد السالم، حيث ان الهدف الأساسي من المشروع تطوير عدة تقاطعات في مناطق مختلفة بالكويت، وذلك لعدد 7 مواقع، وكذلك جسر مشاة على شارع فهد السالم ـ ويشمل التطوير النقاط التالية:

٭ مراجعة وتحليل البيانات التي تم جمعها من هذه المواقع، وكذلك من الجهات الحكومية المختلفة.

٭ عمل المسح الطبوغرافي وكذلك التأكد من مواقع الخدمات والمرافق.

٭ عمل المسح الجيوتقني لتحديد تصنيف التربة وقدرة تحملها والدراسات الخاصة بالمياه الجوفية.

* عمل الدراسة المرورية التي من خلالها يتم اختيار افضل اشكال التقاطعات بما يحقق أعلى مستويات خدمة (L.O.S) بأمان.

٭ وضع العلامات المرورية التي تحدد الوجهات.

٭ ويشتمل المشروع على 4 مواقع، منها 3 جنوب الطريق الدائري السادس والموقع الرابع للتقاطع بين الطريقين الرابع والخامس في محافظة حولي.

٭ وتقع التقاطعات الثلاثة الأخرى في محافظة الجهراء.

٭ كما يشتمل المشروع على جسر مشاة على شارع فهد السالم لحل مشكلة عبور المشاة في هذا الشارع الحيوي.

كما نود أن نوضح الآتي:

٭ موقع التقاطع الأول: طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) مع طريق (250)

٭ موقع التقاطع الثاني: طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) مع طريق (150)

٭ موقع التقاطع الثالث : طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) مع طريق (4)

* موقع التقاطع الرابع: طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) مع طريق (101)

٭ موقع التقاطع الخامس: الطريق الدائري السادس عند منطقة أمغرة مع طريق مخيم الحجاج

٭ موقع التقاطع السادس: الطريق الدائري السادس عند منطقة العيون مع الطريق العسكري/ الأطراف

٭ موقع التقاطع السابع: الطريق الدائري السادس عند طريق الجهراء (80) المتجه الى الجهراء مع شارع دعبل الخزاعي

بالإضافة الى جسر مشاة على شارع فهد السالم

وقد روعي في التصميم استخدام ما يأتي:

٭ دليل الكويت لتصميم الطرق والجسور (KDMRB) الصادر عن وزارة الأشغال العامة

٭ مواصفات الجمعية الأميركية للطرق السريعة والنقل (AASHTO)

٭ العلامات المرورية والخطوط الأرضية تكون وفقا لمقرر العلامات المرورية والصادر عن وزارة الأشغال العامة كجزء من مشروع الدائري (6.5) السريع

٭ أن تكون المنحنيات الأفقية والرأسية سلسة ومريحة

٭ عدم اختلاف معايير الطرق التي تتقاطع او تتلافى مع بعضها وان يكون ذلك وفق التدرج الهرمي للطرق

٭ مراعاة مسافات الرؤية الكافية وتشتمل هذه التقاطعات على أكثر من مستوى منها دوار في مستوى الأرض وجسر علوي وكذلك التفافات عكسية علوية وتقاطعات على شكل الزهرة Clover Leaf وذلك وفقا لأفضل الخيارات الناتجة عن الدراسة المرورية.