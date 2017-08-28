بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية استهدفت التعديات على املاك الدولة والاعلانات غير المرخصة الى جانب البقالات الموجودة داخل المنازل وذلك في اطار حملة «#بتعاونكم_نجملها».

في هذا الصدد، بيّن فريق الطوارئ ان الحملة اسفرت عن رفع 57 اعلانا غير مرخص وازالة مظلة بعد انتهاء المهلة القانونية للتنبيه ورفع دراجة نارية تستخدم للتوصيل لبقالة داخل حدود العقار الى موقع حجز البلدية الى جانب توجيه 5 انذارات تنوعت بين انذار العقار لمخالفة القرار رقم 206/2009 المادة 25 لوجود بقالة داخل حدود العقار وتوجيه عدد 4 تنبيهات لتعديات على ملكية الدولة.