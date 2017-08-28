ربط آلي بين «البلدية» و«الكهرباء» و«الإطفاء» لسرعة إنجاز المعاملات

بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

بعد أن قطعت البلدية شوطا كبيرا في خطوتها نحو تطبيق النظام الإلكتروني لمعاملات رخص البناء في المحافظات والمعمول بها حاليا في ٣ محافظات، خطت خطوات أخرى في سرعة إصدار رخص البناء للمشاريع الكبرى إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني عبر إيجاد آلية لسرعة إنجاز إصدار التراخيص اللازمة، حيث شكل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لجنة فنية مهمتها سرعة إصدار تراخيص البناء للمشاريع المهمة من تنظيم، أنظمة هندسية، الطرق والمخطط الهيكلي بالذهاب إلى مقر المستثمر لإصدار تراخيص المشروع بعد دراسة المعاملة بجميع جوانبها سواء الرأي التنظيمي او المخطط المساحي أو الطرق وكذلك الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى ليتم إصدار فوري لرخصة بناء المشروع في اليوم نفسه بعد اعتماد اللجنة موافقات تلك الجهات وفق نظام الموافقات المبرمجة «ديجيتال سيرفيس» خاصة ان البلدية مرتبطة آليا مع «الإطفاء» و«الكهرباء».

وأصدرت لجنة دعم المشاريع الكبرى أمس في مقر شركة صناعات الغانم أسرع رخصتين بناء لمثل هذه المشاريع في يوم واحد الأولى تخص إقامة معرض سيارات وقطع غيار إلى جانب محطة غسيل في منطقة الشويخ الصناعية على مساحة ٢٢ ألف متر مربع بالإضافة، والأخرى تتعلق بإقامة معرض سيارات وأجهزة إلكترونية في منطقة الفحيحيل على مساحة 8 آلاف متر مربع، كما ان إصدار تراخيص البناء بشأن معاملة أي مشروع في السابق كانت تستغرق من 6 إلى 8 أشهر في أروقة إدارات البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبناء اي مشروع حيوي لهذا السبب تم تشكيل هذه اللجنة الفنية المناط بها إصدار رخصة البناء في ذات اليوم.

وفي هذا السياق، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان تشكيل لجنة فنية لدعم المشاريع الكبرى ينطلق من حرصنا على المساهمة في سرعة إنجاز تراخيص البناء لتلك المشاريع تماشيا مع توجه الدولة لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وجذب وتشجيع الاستثمار.

وأكد المنفوحي ان البلدية انتهجت نهجا واضحا لن تتراجع عنه في دعم المشاريع الحيوية لجذب وتشجيع المستثمرين على تنفيذها، فالبلدية على استعداد للذهاب إلى مقراتهم لإصدار التراخيص اللازمة بشأن رخص بناء هذه المشاريع المحلية خاصة ان الدولة مقبلة على جذب مستثمرين أجانب لتشجيعهم في الدخول للسوق المحلي للاستثمار فيه، لافتا الى ان البلدية تعتبر أحد أبرز الداعمين لتشجيع الاستثمار في البلد من خلال الاهتمام بتوفير كل التسهيلات الخاصة بمعاملات تنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع الخاص التي يتقدم بها إلى البلدية متى ما كانت مطابقة للنظم واللوائح الخاصة.

من ناحيته، رحب مدير عام العلاقات الحكومية في شركة صناعات الغانم محمد الدويهيس بأعضاء اللجنة الفنية لدعم المشاريع الكبرى في بلدية الكويت، مشيدا بمبادرة مدير عام البلدية لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الحيوية لها انعكاس إيجابي على صعيد بيئة الأعمال والاستثمار.

وأكد الدويهيس ان الكويت بحاجة لمثل هذه المبادرات وهي بلا شك خطوة تصب في صالح كل القطاعات وتشكل ثمرة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في تحقيق هدفهم المشترك في خدمة البلد والمواطن، مشيدا بالتطور الذي تشهده البلدية، فالجميع يتلمس هذا التطور الواضح من خلال التواجد في مقر المستثمر لإنجاز معاملات البناء وهي خطوة تدعم تلك المشاريع وتذلل الكثير من العقبات لسرعة إصدار تراخيص البناء اللازمة لأي مشروع، موضحا ان هذه المشاريع التنموية لصالح الكويت والمواطن بالدرجة الأولى وشركة صناعات الغانم أخذت على عاتقها التطوير لمشاريعها المستقبلية ضخ الأموال للاستثمار فيها لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال المعارض والإلكترونيات.