بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بجولة تفتيشية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

في هذا الصدد، نفدت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق عدة جولات تفتيشية بأرجاء المحافظة، والتي أسفرت عن رفع 26 طنا من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، كما تم كنس وتنظيف 12 شارعا فرعيا و23 شارعا رئيسيا، بالإضافة إلى رفع 26 سيارة مهملة إلى جانب وضع 21 ملصقا للسيارات المهملة والمعروضة للبيع، وتم غسيل وتبديل 49 حاوية.