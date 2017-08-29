تجهيزات غذائية وصحية ووسائل تقنية وتعليمية في «الاستثماري»





إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أقرت البلدية إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمضرة بالصحة والمقلقة للراحة. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في قراره إنه تمت إضافة 4 أنشطة جديدة ضمن مناطق السكن الاستثماري، كما تمت إضافة 13 نشاطا بالمناطق التجارية.

وتضمن القرار تحديد 3 محلات يصدر لها ترخيص صحي من البلدية، اضافة الى تحديد الاشتراطات الصحية الخاصة لبعض المحلات مثل بيع الحبوب والبذور والتجهيزات الغذائية والصحية ومكان التجهيز والتعبئة، وأماكن التخزين والعصائر والمرطبات.

مادة أولى: تضاف الانشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة 3 الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2015/87 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:

أولا: المحلات التي تقرر إضافتها بمناطق السكن الاستثماري

٭ وسائل تقنية وتعليمية

٭ تجهيزات غذائية وصحية

٭ عصائر ومرطبات صحية

٭ أسماك الزينة

ثانيا: المحلات التي تقرر إضافتها بالمناطق التجارية:

٭ صيانة أجهزة معالجة المياه

٭ حجز المطاعم والمقاهي

٭ استشارات علاقات عامة

٭ عيادة طبية متخصصة

٭ مكتب تدقيق ومراجعة حسابات

٭ حجز الفنادق والعقارات

٭ وسائل تقنية وتعليمية

٭ الطاقة البديلة

٭ تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة

٭ تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة

٭ إقامة سيرك

٭ مكتب الادارة فرع الشركة

٭ تأمين الموقع الأرضي والبحري من المخالفات الناتجة من العمليات العسكرية

٭ أكاديمية رياضية

٭ تأجير ملاعب

٭ تجهيز ملاعب

٭ مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين والفنيين الرياضيين

٭ إصلاح الاجهزة الرياضية

٭ المعدات وأجهزة الملاحة

٭ ادارة وتشغيل برامج أحواض السباحة

٭ مقاولات المواد العازلة

٭ دعاية وتسويق

٭ أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية

٭ استشارات ديكور

٭ البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسية.

٭ البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية

٭ الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية

٭ حلول متكاملة حاسوبية

٭ بحوث ودراسات حاسوبية

٭ ادارة المرافق الحاسوبية

٭ تجهيزات غذائية وصحية

٭ عصائر ومرطبات صحية

٭ أسماك الزينة

٭ معدات وأجهزة الملاحة

٭ أدوات ومعدات الموانئ

٭ صف السيارات

٭ تحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب

٭ الملاحة والإرشاد الجوي

٭ النقل المائي البحري والساحلي للركاب

٭ النقل المائي البحري والساحلي للبضائع

٭ وكالات النقل والشحن البحري

٭ تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية

٭ استشارات خيرية انسانية

٭ تدريب طيران شراعي

٭ تدريب قفز حر

٭ الخدمات الارضية والفنية لخدمات الطيران

٭ وساطة جميع أعمال التأمين

٭ وساطة اعادة التأمين

٭ وساطة تأمين وكيل حصري

٭ مكتب ادارة أعمال شركة قابضة

٭ وكلاء خدمات تسجيل طلبات براءات الاختراع

٭ تسويق براءات اختراع

٭ وساطة تأمين (تأمينات عامة)

٭ وساطة التأمين الصحي والحياة

٭ تعاقد مع الممرضين والفنيين

الأنشطة التي تتطلب ترخيصا صحيا

٭ بيع الحبوب والبذور في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات الصادرة بنظم ولوائح البلدية والمحلات الخاصة التي تخضع تحت إشراف الهيئة العامة للزراعة.

٭ تجهيزات غذائية وصحية في الابنية التجارية والمحلات في العقارات الاستثمارية حسب النظم واللوائح.

٭ عصائر ومرطبات صحية في الابنية التجارية والمحلات في العقارات الاستثمارية حسب النظم واللوائح.

أ - بيع الحبوب والبذور:

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات التالية:

1 - توافر العدد الكافي من الأرفف والطاولات المقسمة والادراج لحفظ وعرض الحبوب والبذور.

2 - ايجاد ثلاجة لحفظ الحبوب والبذور التي تتطلب درجة حرارة معينة.

3 - عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك.

4 - ايجاد أرفف مناسبة غير قابلة للصدأ وغير نافذة للرطوبة لوضع العبوات عليها وإدراج بارتفاع 30سم عن الأرض لوضع الاوعية.

5 - تزود بطاولة ذات سطح مناسب للبيع والميزان.

6 - الحصول على موافقة وزارة الصحة.

ب - تجهيزات غذائية وصحية

يجب التقيد بالاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات التالية:

أ - مكان التجهيز والتعبئة.

ب - مكان التخزين.

أ - مكان التجهيز والتعبئة:

1 - جميع الحوائط تبطن بالبورسلان.

2 - ايجاد طاولات ذات سطح رخام للتحضير وأخرى لتجهيز اللحوم والاسماك والوجبات الصحية.

3 - ايجاد مواقد عليها براقع ومداخن ذات فلتر لسحب الادخنة والبخار مطابقة للاشتراطات الفنية والصحية.

4 - ايجاد مغاسل بالحجم المناسب لغسل الخضراوات والاسماك والحبوب والبذور الصحية وأخرى لغسل الأواني.

5 - ايجاد مصارف أرضية لتصريف مياه غسل الارضية.

6 - ايجاد أرفف رخام لوضع الاواني وأخرى للمواد الاولية (الخاصة بالوجبات الغذائية والصحية).

7 - ايجاد شفاطات لسحب الأبخرة.

8 - يزود المحل (المعمل) بماكينات أوتوماتيكية للتعبئة مع توافر العبوات اللازمة التي توافق عليها الادارة الصحية.

ب - مكان التخزين:

1 - تبطين الحوائط بالبورسلان.

2 - ايجاد قواعد خشبية أو حديدية لوضع الأكياس والكراتين وما شابه عليها، شريطة ارتفاعها بما لا يقل عن 30 سم عن سطح الارض.

3 - ايجاد ثلاجة لحفظ اللحوم والاسماك والدواجن وأخرى للخضراوات.

ج - عصائر ومرطبات صحية:

يجب التقيد بالاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات التالية:

1 - عمل واجهة زجاجية للمحل وباب جانبي متحرك.

2 - تبطن جميع الحوائط بالبورسلان.

3 - ايجاد طاولات رخام للتجهيز وآلة عصر من المعدن غير قابلة للصدأ وأخرى للخلط والمزج.

4 - إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية.

5 - ايجاد ثلاجة لحفظ العصير وأخرى لحفظ المواد الاولية.

6 - ايجاد حوض كبير لغسل الفواكه وطاولة للتجهيز.

7 - ايجاد فلاتر لترشيح المياه.

8 - تركيب مصائد للحشرات.