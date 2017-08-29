إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية ممثلا في النوبة ج بتنفيذ حملة ميدانية شاملة على منطقة خيطان اشتملت على التفتيش على المحلات والمطاعم وسكن العزاب بمناطق السكن الخاص وقد أسفرت الحملة عن توجيه 7 إنذارات لسكن عزاب بمناطق السكن الخاص، تحرير 5 مخالفات اشتملت على تحرير مخالفة انتهاء إعلان العمل، تحرير مخالفتين: تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير مخالفتين: العمل قبل الحصول على شهادة صحية وإزالة 21 إعلانا عشوائيا من الشوارع بالمنطقة.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكة أن هذه الحملة جاءت تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها» والتي تستهدف التفتيش على مخازن المواد الغذائية، مطابخ تجهيز المواد الغذائية، المحلات والمطاعم والأسواق المركزية للتأكد من تطبيقهم الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي إلى جانب إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص وإزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والميادين التي تعمل على إعاقة الرؤية وتسبب الكثير من الحوادث.