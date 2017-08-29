إعداد: بداح العنزي

[email protected]



أوضح رئيس فريق الـطوارئ فـي بلدية حـولي رياض الـربيع أن الجولات مستمرة خلال الفترة الصبـاحية والمسـائية للـتأكد مـن تطبيـق أصحـاب المحـلات الاشـتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون، لافتا إلى الاستمرار في الحملات والجولات الميدانية لمراقبة المحلات التجارية وأماكن بيع المواد الغذائية.

وذكــر الـربيع أن الحملة أسفرت عن تحرير 50 مخـالفـة تمثلت في تشغيل عامل دون الحصول على شهـادة صحية، العمـل قبـل الحصول على شهادة صـحية، إقـامة إعـلان للنشـاط مـن دون ترخيص، استغـلال مساحة خـارج حـدود المحــل بوضع طـاولات وكـراسي، عـدم الـتقيد بقواعد النظافة العامة فـي أمـاكن تداول الأغذية، تـداول المواد الغذائية المنتهية الصـلاحية الـمحددة علـى عبـوتها، نقـل المـواد الـغذائية بوسيلة نقـل غـير مـرخصة.