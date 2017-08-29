إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن إصدار 273 ترخيص إعلان جديدا وتجديد 100 إعلان.

وأوضح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية بالوكالة سعد الشيبه أن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 534 ترخيصا برسوم بلغت 9655 دينارا، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 125 ترخيصا صحيا جديدا، تجديد 33 ترخيصا صحيا، 3 معاملات، إصدار 11 ترخيصا جديدا لمركبات نقل مواد غذائية، وتجديد ترخيص مركبة نقل مواد غذائية، ترخيصين دراجات هوائية «ايس كريم»، 68 طلب موافقة لترخيص صحية جديد وتجديد 20 وبدل فاقد 3، 44 ترخيص تنكر مياه عذبة جديد، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 273 ترخيص إعلان جديدا.