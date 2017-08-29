إعداد: بداح العنزي

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قدم عضو المجلس البلدي اسامة العتيبي اقتراحا لإقامة مشروع متكامل عبارة عن منتزه ساحلي يضم عدة مرافق. وقال العتيبي في اقتراحه:

في إطار السعي لتنمية الموارد الذاتية لبلدية الكويت وخلق روافد مالية جديدة فضلا عن الإسهام في التطور العمراني في البلاد بما يتلاءم مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

ولما كانت هناك العديد من المواقع الاستراتيجية والحيوية والتي تقع من ضمن أملاك الدولة تشكل قيمة مضافة في حال استغلالها بالطريقة المثلى، وليس فقط ماليا واقتصاديا بل تصنف في خانة الخدمة المجتمعية أيضا. وبعد إطلاعي على الأرض الساحلية الواقعة في منطقة المسيلة والتي تعتبر من أملاك الدولة غير المستغلة بواجهة بحرية تقارب 500 م، اقترح إقامة مشروع متكامل على هذا الموقع عبارة عن منتزه ساحلي يتضمن عدة مرافق منها:

مرسى للقوارب بحجم يتناسب مع مساحة الأرض، فندق، فلل شاطئية صغيرة ملحقة بالفندق، مسطحات خضراء، مواقف للسيارات تحت الأرض على كامل مساحة الأرض.