إعداد: بداح العنزي

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عبر الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على موافقتهم خلال الجلسة الماضية على خطة الأمانة العامة للمجلس البلدي والتي تشمل عملية الفصل المالي والإداري عن البلدية.

وقال الصقعبي في تصريح صحافي إن الخطة تهدف إلى رفع مستوى أداء العمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي، مما سيساهم بشكل مباشر في انجاز وتسيير المعاملات بصورة أفضل، متمنيا من وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اعتماد خطة الأمانة لحرصه الدائم على تطوير العمل سواء في البلدية أو المجلس البلدي من أجل تسهيل الإجراءات.

وأشار الى أن خطة الأمانة العامة وضعت وفقا لما جاء في المادة 45 للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، لافتا الى ان خطة عمل الأمانة قد تم عرضها على مكتب المجلس واعتمادها وإقرارها من المجلس البلدي.