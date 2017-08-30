إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ حملة ميدانية واسعة النطاق لشواطئ المنطقة الجنوبية من قبل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي ممثلة في مفتشي مركز نظافة منطقة النويصيب الى جانب مفتشي فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب مدير عام البلدية ومفتشي فريق الطوارئ بالمحافظة وبمساهمة ودعم المبادرات الشبابية التطوعية، مشيرة إلى أن الحملة جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها» والتي ستستمر على مدى 3 شهور وبشكل يومي بمختلف المناطق في جميع المحافظات بهدف الارتقاء بمستوى النظافة عبر تطبيق الجزاءات والغرامات بحق شركات التنظيف المقصرة.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس أن الحملة أسفرت عن رفع 6500 كيس من النفايات، لافتا إلى أنه قد تم استخدام عدد من الآليات والمعدات تمثلت في 4 مكابس، 4 لوري، 2 جرافه، 8 نساف وعدد 40 عامل نظافة، وقد تم تنظيف الموقع بالكامل.

وأكد الدبوس على استمرار الحملات على مدار الساعة وأن عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق مستمرة على مستوى السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.