إعداد: بداح العنزي

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شدد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية حولي د.سعد الجلاوي على إحكام الرقابة بهدف الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال تكثيف الجولات الميدانية لتفتيش وذلك لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الأزمة حيالها من قبل مفتشي الإدارة لحملة «#بتعاونكم_نجملها». في هذا الصدد، نفذت مراقبة النظافة العامة وإشغالات الطرق عدة جولات تفتيشية شملت مناطق الجابرية، حولي، مشرف، بيان، جنوب السرة، والسالمية والتي أسفرت عن رفع 26 طنا من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، كما تم كنس وتنظيف 17 شارعا فرعيا و32 شارعا رئيسيا، وتم غسيل وتبديل 51 حاوية، ووضع 21 ملصقا على السيارات المهملة والسكراب، كما تم إعطاء 3 تعهدات نظافة.