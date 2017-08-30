إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات في البلدية عن قيام النوبة «ب» بمراقبة الأغذية والاسواق التابعة لادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية على المطاعم والمقاهي بمنطقة الري وذلك في اطار الحملة التي اطلقتها الادارة تحت شعار «بتعاونكم نجملها» واشار مراقب الاغذية والاسواق نصار بن لامي الى أن الجولة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تنوعت ما بين فتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي وتداول الاغذية قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عمال غير مرتدين الزي المقرر وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في اماكن تداول الاغذية وتداول مواد غذائية تالفة.