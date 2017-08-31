إزالة 3755 إعلاناً مخالفاً وإغلاق 26 محلاً

إخلاء 4 مواقع لسكن العزاب و6 بقالات داخل السكن الخاص في العاصمة إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة محمد المطيري أن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بالبلدية تحت شعار «#بتعاونكم _ نجملها» بهدف الارتقاء بمستوى النظافة وإزالة كل ما يشوه المنظر العام وإحكام الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية على مخازن الشركات الغذائية وأنشطة التخزين المختلفة إلى جانب مخازن الجمعيات التعاونية والكشف على تراخيص الإعلانات التجارية في المجمعات والأسواق التجارية والمجمعات الاستثمارية باتت تحقق الهدف المنشود خلال المرحلة الأولى من إطلاقها، وذلك من خلال تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية.

وأشار المطيري إلى أن الحملة خلال المرحلة الأولى أسفرت عن رفع 331.367 مترا مكعبا من المخلفات والأنقاض، مصادرة وإتلاف 83 طنا و631 كغم من المواد الغذائية بالأسواق العشوائية الى جانب رفع 836 سيارة وقد تم ارسالهم لموقع حجز السيارات بالإضافة إلى تحرير 2379 مخالفة وغسيل وتبديل 8485 حاوية، إزالة 3755 إعلان مخالف من الشوارع، الميادين وإغلاق 26 محل.

من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. سعيد العازمي ان الاجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة قامت بمصادرة وإتلاف 13 طنا من الخضراوات والفواكه التالفة من الأسواق العشوائية كانت بحوزة الباعة الجائلين و365.500 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من المحلات. وقال العازمي ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت برفع 9975 مترا مكعبا من المخلفات والأنقاض، مصادرة وإتلاف 13 طن من المواد الغذائية بالأسواق العشوائية الى جانب رفع 138 سيارة وقد تم ارسالهم لموقع حجز السيارات بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة باعة جائلين ونظافة عامة، تبديل وغسيل 5500 حاوية. وأشار العازمي إلى أن فريق الطوارئ قام بغلق 6 محلات وتحرير 30 مخالفة اغذية ومصادرة وإتلاف 351.500 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب رفع 21 اعلانا مخالفا من الساحات والشوارع والميادين وتوجيه 7 إنذارات لسكن عزاب في مناطق السكن الخاص.

بدوره، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر العتيبي أن الأجهزة الرقابية في المحافظة قد قامت برفع 108.300م 3 من الأنقاض، 355 سيارة مهملة ومعروضة للبيع، توجيه 843 إنذار، إزالة 115 تعدي على أملاك الدولة إلى جانب رفع 411 إعلان مخالف.

من جهتها، أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري أنه قد تم إتلاف 42 طنا و808 كغم من المواد الغذائية وتحرير 115 مخالفة.

وأشار رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي إلى أن الفريق قد قام باستقبال 51 شكوى من قبل الخط المباشر للبلدية وإنذار 17 عقارا مخالفا وتحرير 9 مخالفات لقانون 206/2009 وإزالة 112 تعديا على أملاك من أصل 137 إنذارا تم توجيهها لأصحاب تلك التعديات، إخلاء 4 مواقع سكن عزاب، 6 بقالات داخل سكن الخاص، رفع 5 دراجات نارية تم استخدامها لخدمة توصيل الطلبات رفع 402 إعلان مخالف وإتلاف 25 طنا و304 كغم من المواد الغذائية.

من ناحيته، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات م. عبدالله جابر أن قسم إزالة المخالفات قام بتحرير 380 مخالفة تنوعت ما بين تحرير 10 مخالفات قانون البناء، 80 مخالفة للائحة الأغذية، 194 مخالفة اعلانات، 96 مخالفة لقانون 9/87 إلى جانب توجيه 54 إنذارا تنوع ما بين 5 إنذارات لمخالفات بناء، 25 لمخالفات اغذية، 15 إنذارا لمخالفات اعلانات إلى جانب رفع 9 إعلانات مخالفة، إزالة 3 تعديات أملاك الدولة.

من ناحية أخرى، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي م. سيف العجمي أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي قامت برفع عدد 104 سيارات مهملة وإرسالها لموقع حجز البلدية، وضع 627 ملصقا وغسيل وتبديل 1097 حاوية وإتلاف طن من المواد الغذائية وكنس وغسيل 289 شارعا فرعيا، 255 شارعا رئيسيا، رفع 339 طن أنقاض بناء. وأكد العجمي أن الاجهزة الرقابية بإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة حولي قامت بمصادرة وإتلاف 27 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، تحرير 223 مخالفة وسحب 36 عينة وإرسالها إلى مختبر وزارة الصحة والكشف على 450 محلا، وإزالة 509 إعلانات مخالفة، مؤكدا أن فريق الطوارئ بالمحافظة قام بتحرير 165 مخالفة اغذية.

من جهته، أوضح مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.فلاح الشمري أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالمحافظة قامت بمصادرة وإتلاف طن و200 كغم من المواد الغذائية، وتحرير 178 مخالفة اغذية بالإضافة إلى رفع وإزالة 610 اعلانات مخالفة من الشوارع والميادين، وقد تم الكشف على 548 محلا، وتحرير 3 أوامر غلق لمحلات، وإرسال عينتين لمختبر وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، قال مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي إن الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت برفع 78679 مترا مكعبا من الأنقاض، توزيع 776 حاوية، وضع 324 ملصقا، رفع 215 سيارة مهملة إلى جانب غسيل 262 حاوية، تحرير 225 تعهد، وتحرير 8 مخالفات.

من جانبه، قال مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م.سعود الدبوس: ان الحملة اسفرت عن تحقيق العديد من الانجازات على الصعيد الرقابي حيث تمت ازالة 1961 اعلانا عشوائيا من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمحافظة بالإضافة الى غلق عدد 20 محلا لمخالفتهم انظمة البلدية.