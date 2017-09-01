مصادرة وإتلاف 50 كغم مواد غذائية

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق والطوارئ المركزية وادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بجولة تفتيشية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا الصدد بين مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق د.سعد الجلاوي ان الادارة قامت بعدة جولات تفتيشية شملت مناطق الجابرية، وحولي، ومشرف، وبيان، وجنوب السرة، والسالمية، وأسفرت عن رفع 27 طنا من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، كما تم كنس وتنظيف 13 شارعا فرعيا و21 شارعا رئيسيا، تم تنظيف 4 ساحات مساجد و5 ساحات مدارس، وتم غسيل وتبديل 42 حاوية، ووضع 33 ملصقا على السيارات المهملة والسكراب ورفع 25 سيارة مهملة، الى جانب قيام مراقبة اشغالات الطرق بضبط ومصادرة 210 كراسي (مقاهٍ/ مطاعم) و84 طاولة (مقاهٍ/ مطاعم) وتحرير مخالفتي اشغالات طريق، الى جانب مصادرة واتلاف 50 كغم من المواد الغذائية.

من جانبه، أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البدلية فالح العتيبي ان الحملة اسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة تنوعت ما بين التشغيل بدون شهادة صحية، العمل بشهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منته، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بالنظافة العامة، تعديل باوضاع المحل، فتح محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، وعدم تجديد ترخيص الصحي.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448.

أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.