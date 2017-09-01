إتلاف 20 كيلو من المواد الغذائية

إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة ميدانية استهدفت المحلات والمطاعم التي تتداول المواد الغذائية إلى جانب الحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة وبالأخص الحواجز التي تقوم بحجز مواقف السيارات وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر أن الحملة التي قامت بها النوبة (ب) استهدفت منطقة شرق والقبلة والمباركية والشويخ الصناعية إلى جانب متابعة شكاوى أحد المواطنين على إحدى الجمعيات التعاونية، مبينا أن الحملة قد أسفرت عن إتلاف 20 كيلو من المواد الغذائية وتحرير 29 مخالفة تنوعت ما بين 17 مخالفة لائحة الأغذية والأسواق و12 مخالفة لائحة إعلانات والمحلات وتوجيه إنذار على تعديات على أملاك الدولة إلى جانب رفع 70 قمعا و50 كيلو من السلاسل استخدمت في حجز مواقف السيارات، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا وذلك بهدف الحد من مخالفة قوانين ولوائح البلدية.

وأهابت إدارة العلاقات العامة بالجمهور للمشاركة في حملة «# بتعاونكم_نجملها» عن طريق توصيل ملاحظاتهم وشكاواهم عبر حسابات البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun @ وبدورها، تقوم الإدارة بتحويلها إلى الإدارات المختصة وتوصيل رد الشكوى إلى الشاكي.