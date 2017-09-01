إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبات الثلاث (أ.ب.ج) التابعين لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بجولات تفتيشية على مناطق سكن العزاب بالسكن الخاص بمنطقة خيطان، وقد تم رصد 20 عقارا مخالفا وقد تم توجيه إنذارات لأصحاب تلك العقارات بإخلائها من العزاب.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ بالوكالة حسين دشتي ان المفتشين بجميع النوبات قاموا بتنفيذ حملات أسفرت عن تحرير 27 مخالفة أغذية وإعلانات، وتوجيه 20 إنذارا لأصحاب عقارات قاموا بتسكين عزاب بمناطق السكن الخاص الى جانب توجيه 7 إنذارات لتعديات على أملاك الدولة.