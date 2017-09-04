كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بجولة تفتيشية في إطار الحملة التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار«#بتعاونكم_ نجملها».

وفي هذا الصدد، نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق عدة جولات تفتيشية بأرجاء المحافظة والتي اسفرت عن رفع 57 طنا من الانقاض المجهولة ومخلفات الاشجار والمزروعات، بالاضافة الى كنس وتنظيف 33 شارعا فرعيا و45 شارعا رئيسيا، الى جانب رفع 14 سيارة مهملة ووضع 19 ملصقا للسيارات المهملة والمعروضة للبيع، كما تم غسيل وتبديل 86 حاوية، وتنظيف 9 ساحات مدارس، ورفع 25 اعلانا مخالفا، الى جانب رفع 5 اطنان من مخلفات مسلخ سلوى، وضبط 8 عمال متسولين.