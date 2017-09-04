أعلنت إدارة العلاقات العامة بلدية الكويت عن تكثيف حملاتها للتأكد من مستوى النظافة وتطبيق قانون 87 /9 ، والذي ينص على حظر إلقاء أوراق المحارم وأعقاب السجائر على الأرصفة وفي الأماكن غير المخصصة لها.

وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي قيام مراقبة النظافة منذ صباح امس بحملة ميدانية تحت إشراف مراقب النظافة العامة جمال الفضلي، والتي استهدفت التأكد من توافر عمال النظافة في المسالخ المؤقتة الى جانب الحد من ظاهرة الباعة الجائلين ومخالفة قانون 87/9.

وأضاف العازمي أن الحملة قد أسفرت عن تحرير 10 مخالفات بائع متجول و40 مخالفة لقانون 87/9.