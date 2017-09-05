بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان أمام الحكومة 15 يوماً فقط من أجل الدعوة وفتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2017 وفق قانون البلدية 33 /2016، وذلك بإصدار مرسوم بنظام الدوائر العشر دون اضافة أي مناطق جديدة بحيث يكون التوزيع حسب جداول الناخبين لمجلس الأمة.

وقالت المصادر انه لن يتم فتح باب الترشح والدعوة للانتخابات بعد 21 سبتمبر نظرا لأن مدة المجلس الحالي تنتهي في 21 أكتوبر وانه وفقا للقانون لابد للدعوة للانتخابات الجديدة ان تكون قبل شهر من هذا الموعد.

وذكرت المصادر ان هناك اكثر من سيناريو مطروح في حال لم يفتح باب الترشح خلال الـ 15 يوما المقبلة، الأول: تشكيل لجنة مكلفة للقيام بأعمال المجلس البلدي تضم في عضويتها قياديين من وزارات الدولة المختلفة، اضافة الى القطاع الخاص وجمعية المهندسين، والتي تستمر في عملها لحين الانتهاء من عملية تسجيل الناخبين الجدد في الجداول الانتخابية مطلع فبراير 2018 حيث ستكون لدى الحكومة فرصة كافية لتحديد الدوائر وإجراء الانتخابات بعد انتهاء فترة الطعون والمقررة سنويا بعد 15 مارس.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بانتظار دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وذلك للنظر في مشروع توزيع دوائر البلدي وفق نظام المحافظات، والذي تم إقراره من اللجنة التشريعية بعد اضافة عدد من المناطق للجداول الانتخابية بحيث سيكون لكل محافظة عضوان باستثناء محافظتي الجهراء ومبارك الكبير سيكون لكل منهما عضو واحد.

واختتمت المصادر بالإشارة الى ان هناك توجها لإحياء فكرة مشروع مجالس المحافظات باعتبارها فرصة تسهم في إيجاد نوع من التنافس بين المحافظات للإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الحيوية في كل محافظة.