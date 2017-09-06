إعداد: بداح العنزي

[email protected]

اقترح عضو المجلس البلدي م.علي الموسى عمل مسابقة لأفضل المبادرات والاقتراحات لتطوير خدمات البلدية.

وقال الموسى في اقتراحه إن الدولة تعمل حاليا على تطوير منشآتها وخدماتها المقدمة للمراجعين والمبادرين وخصوصا الاهتمام بالشباب ومشاريعهم المختلفة التي تساهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد وتقضي على العراقيل الموجودة حاليا لتطبيق الأفكار الجديدة.

وخلال الفترة الماضية تحاول جميع الوزارات المعنية تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات من خلال تقليص الدورة المستندية لإصدار الرخص في مختلف أشكالها بالسرعة القصوى إضافة إلى محاولة العمل على دعم الشباب من أصحاب الأعمال الخاصة لتنمية مهاراتهم باعتبارهم الفئة الكبيرة في المجتمع والتي أبدعت في الكثير من المجالات.

ونظرا لوجود أفكار شبابية كثيرة ومتطورة بالإمكان استفادة الجهات المعنية منها لتطوير أعمالها بما فيها البلدية من خلال عمل مسابقة لأفضل الأفكار والاقتراحات.

ومن هذا المنطلق فإنني أقترح: عمل مسابقة للشباب لتطوير العمل لأصحاب الأعمال الخاصة منهم من خلال تقديمهم الأفكار والدراسات والاقتراحات المناسبة التي تشجع في تطوير العمل البلدي وتساهم في دعم أصحاب الأعمال من المبادرين وكذلك المشاريع المطلوب من البلدية طرحها وتساهم في تطوير البلاد سواء كانت لوائح جديدة أو التعديل على البعض الآخر أو أي مساهمة فيها خدمة مميزة لكل من يقوم بمراجعة الجهاز التنفيذي أو أي اقتراحات تعمل علي دعم وتشجيع الشباب الراغبين في العمل الحر.