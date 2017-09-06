إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية على المطاعم والمقاهي بجميع مناطق المحافظة ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

بدوره، أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري ان مراقبة الأغذية والأسواق قامت بجولة تفتيشية على المطاعم والمحلات التي تتداول المواد الغذائية، لقياس مدى تطبيقها للائحة الأغذية والأسواق، مشيرة إلى ان الجولة قد أسفرت عن تحرير 36 مخالفة تنوعت بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة وفتح محل بترخيص صحي منته وإقامة إعلان من دون ترخيص وعدم تجديد ترخيص الإعلان.