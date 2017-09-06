إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص 6 مواقع محطات كهرباء لخدمة وصلة الدوحة.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه:

تطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص محطات تحويل فرعية بمساحات مختلفة وهي المحطات أرقام 1 و2 و3 و4 و10 و11، وذلك لخدمة جسر الشيخ جابر الاحمد (جسر وصلة الدوحة).

وأضاف ان جسر جابر الاحمد (وصلة الدوحة) الذي يتكون من (وصلة الدوحة)، (وصلة الصبية) وتطلب وزارة الاشغال العامة تخصيص هذه المواقع للمحطات الارضية الكهربائية لخدمة وصلة الدوحة والذي أفادت وزارة الاشغال بأن هذه المحطات تقع ضمن حرم الطريق لوصلة الدوحة والذي تم تثبيته وتسليمه لمندوب وزارة الاشغال العامة.

لذلك نرى، الموافقة على طلب وزارة الاشغال تخصيص مواقع لمحطات التحويل الارضية الكهربائية ارقام 1 و2 و3 و4 و10 و11 وفق المخططات المرفقة والمعتمدة من وزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماد وفق التالي:

٭ محطة التحويل رقم 1 بمساحة 192.2م2

٭ محطة التحويل رقم 2 بمساحة 193.79م2

٭ محطة التحويل رقم 3 بمساحة 194.85م2

٭ محطة التحويل رقم 4 بمساحة 183.72م2

٭ محطة التحويل رقم 10 بمساحة 173.02م2

٭ محطة التحويل رقم 11 بمساحة 737.02م2

شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.

من جانب آخر، وافقت البلدية على تخصيص موقع لإقامة ديوانية كبار السن في منطقة بيان.

وأوضح كتاب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه من الناحية التنظيمية فإنه لا مانع لدينا من الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة ديوانية كبار السن ـ بمنطقة بيان ـ بالقطعة 2، وذلك بمساحة 150م2 وبأبعاد 10م×15 شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.