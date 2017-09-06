إعداد: بداح العنزي

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دشنت بلدية الأحمدي رسميا إصدار رخصة البناء إلكترونيا يوم أمس الثلاثاء في مبنى بلدية محافظة الأحمدي بحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الأحمدي وحولي م.فهد العتيبي ومدير فرع بلدية الأحمدي م.سعود الدبوس ومدير إدارة التراخيص الهندسية فلاح العازمي، وذلك استكمالا لتطبيق مشروع النظام الآلي بشأن تراخيص البناء بعد تطبيقها بشكل فعلي في محافظات مبارك الكبير وحولي والعاصمة في الفترة الماضية على أن يتم تدشينها في محافظتي الجهراء والفروانية قبل نهاية العام الحالي.

وبهذه المناسبة، أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الأحمدي وحولي م.فهد العتيبي ان بلدية محافظة الأحمدي أصدرت أمس أول رخصة بناء إلكترونيا، مشيرا إلى أن البرنامج يتيح إعادة المعاملة للمكتب الهندسي في حال وجود ملاحظات من قبل المهندس المختص، وبعد التأكد من وجود الرأي المساحي وأيضا التنظيمي وكذلك تعهد الإشراف لإصدار رخصة البناء بشكل فوري بوقت قياسي.

وقال العتيبي ان الآلية المتبعة طبقا للبرنامج الإلكتروني تجعل آلية الكشف وتصوير المواقع عن طريق الديجيتال سيرفس، مؤكدا ان البرنامج سيتم تطبيقه في كل المحافظات قبل انتهاء العام الحالي بعد استكمال تطبيقه في محافظتي الجهراء والفروانية.

وأضاف العتيبي ان تدشين خدمة النظام إصدار تراخيص البناء إلكترونيا أتى بناء على الإستراتيجية الزمنية التي وضعها مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وبإشراف ومتابعة مباشرة منه وتوجيهات وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بهدف تطوير العمل وتقديم خدمة أفضل في بلدية الكويت إيمانا منها بالمساهمة في النهضة العمرانية في الكويت.

وفي الختام أشاد العتيبي بدور فرع بلدية الأحمدي وإدارة مركز نظم المعلومات بإنجاز تدشين الخدمة في الوقت المحدد وفقا للجدول الزمني الموضوع.