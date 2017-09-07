إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية توسعة دورة المياه بمنطقة القبلة. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تم تخصيص موقع دورة مياه عامة بمساحة 6م2 وبأبعاد 3م×3م ضمن منطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة بموجب قرار لجنة شؤون البلدية رقم «ل ش ب/ 180/16/87» المتخذ بتاريخ 29/9/1987. تقدم رئيس فريق تطوير اسواق بمدينة الكويت في 16/8/2016 بطلب توسعة دورة مياه عامة المشار اليها اعلاه بمساحة 6م2 لتصبح بعد التوسعة 81م2 وبأبعاد 9م×9م.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على توسعة دورة مياه عامة الواقعة بمنطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة بمساحة 6م2 لتصبح مساحة دورة المياه بعد التوسعة 81م2 وبأبعاد 9م×9م، وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها.