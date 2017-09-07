إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق جميع الأهداف التي وضعت ضمن المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها» وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها مختلف الفرق الرقابية بالمحافظات الست أثناء فترة عيد الأضحى عن تحرير محاضر بلغ عددها 1637 مخالفة، إلى جانب رفع وإزالة 7498 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى ضبط 197 جزارا جائلا بالإضافة إلى وضع 1515 ملصقا على سيارات مهملة ومعروضة للبيع ورفع 486 سيارة مهملة وإرسالها لموقع حجز البلدية إلى جانب تبديل وغسيل 2430 حاوية وتم ضبط 197 جزارا جائلا، بالإضافة إلى رفع «349755م3» من المخلفات المتنوعة.

وبدوره أوضح مدير فرع بلدية مبارك الكبير فلاح الشمري أن الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها في المحافظة 98 مخالفة وإزالة 1023 إعلانا مخالفا وتبديل 830 حاوية وغسيل 1215 حاوية، إلى جانب إتلاف 54 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ووضع 356 ملصقا ورفع 69 سيارة مهملة، بالإضافة إلى رفع 28006م3 من المخلفات بالإضافة إلى ضبط 13 جزارا متجولا.

فيما أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري قيام الفريق برفع 580 إعلانا مختلف الأحجام، إلى جانب توجيه 9 إنذارات تعد على أملاك الدولة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 54 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 17 مخالفة تنوعت ما بين تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وعدم تجديد رخصة صحية، وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، وإقامة إعلان تعريفي وعدم التقيد بالزى الرسمي، وإنذارات سلامة، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط الساخن 23 شكوى.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي م. سيف العجمي أن الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها 171 مخالفة وإزالة 364 إعلانا مخالفا وتبديل وغسيل 598 حاوية ورفع 182 سيارة مهملة ووضع 237 ملصقا على سيارات مهملة فيما تم رفع 89300م3 من المخلفات وضبط 25 جزارا متجولا.

فيما قال رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع ان مفتشي الفريق قاموا بتحرير 132 مخالفة اشتملت على قيام العامل بتداول مواد غذائية دون الحصول على شهادة صحية، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، استغلال مساحة خارج حدود المحل، إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، مخالفة الاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص الإعلان، فتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي من البلدية، قيام العامل بتداول مواد غذائية بشهادة صحية منتهية الصلاحية، نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة، ممارسة الذبح وتجهيز المواشي دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، وإزالة 161 إعلانا مخالفا بالشوارع.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. سعيد العازمي أن الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها 209 مخالفات أغذية وإعلانات وضبط 31 جزارا متجولا وتحرير 53 مخالفة بائع متجول ورفع 53 سيارة مهملة و19 دراجة نارية، ومصادرة 144م 3 من الأجهزة الكهربائية المستعملة وإزالة 343 إعلانا مخالفا.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية العاصمة م.بدر العتيبي قيام الجهات الرقابية بالمرحلة الثانية من الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها والتي أسفرت عن تحرير 575 مخالفة تضمنت 193 مخالفة لقانون 9/87 الذي يختص بحظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات وتوجيه 91 إنذارا وتنبيها ورفع 929 إعلانا مخالفا ورفع 157 سيارة مهملة ومعروضة للبيع و5 دراجات نارية تم استخدامها لبقالتين غير مرخصة إلى جانب رفع عدد من الحواجز تم استخدامها لحجز مواقف السيارات مشيرا إلى أن الحملة مستمرة بهدف الحد من هذه الظواهر.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة أن الإدارة قامت برفع 38399م3 من المخلفات والأنقاض إلى جانب وضع 439 ملصقا ورفع 25 سيارة مهملة وقد تم إرسالها لموقع حجز السيارات، و73 تعهدا وإنذارا بالإضافة إلى تحرير 13 مخالفة وتم توزيع وتبديل 287 حاوية وغسيل 279 حاوية غسيل وتنظيف جميع ساحات المساجد بجميع المناطق التابعة للمحافظة.