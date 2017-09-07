إعداد: بداح العنزي

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دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح الى ضرورة تخصيص ارض في منطقة الفحيحيل لاقامة مقهى شعبي.

وقالت الصبيح في كتابها الى رئيس المجلس البلدي: بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى كتاب المدير المعين بالصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية المؤرخ في 29/6/2017 والمتضمن مطالبتكم لانهاء اجراءات تخصيص ارض في منطقة الفحيحيل لاقامة المقهى الشعبي، حيث ان الموقع البديل عن المقهى الشعبي المقترح في منطقة ابوحليفة قد رفضته لجنة متابعة القرارات الامنية التابعة لمجلس الوزراء. لذا، نأمل استعجال انهاء اجراءات التخصيص حيث تم الحصول على موافقة مدير عام البلدية بعدم وجود مانع من الناحية التنظيمية على استقطاع جزء من حديقة الفحيحيل العامة لاقامة المقهى الشعبي بمساحة 20000م2 تقريبا وموقف سيارات بمساحة 5057م2 وتسليمه الى وزارة الشؤون الاجتماعية حيث انها جهة الاختصاص.