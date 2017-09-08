إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة المحلات والإعلانات بحملات تفتيشية شملت مناطق (الفروانية، خيطان، الجليب).

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن هذه الحملات جاءت في سياق الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها، مشيرا إلى أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تضمنت تحرير 13 مخالفات إقامة إعلان بدون ترخيص، تحرير 6 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منتهي، تحرير مخالفة تصنيع إعلان قبل الحصول على موافقة البلدية، تحرير 3 مخالفات استغلال مساحة، تحرير مخالفة عدم الحصول على ترخيص القيد في سجل البلدية، تحرير مخالفة عدم وضع إعلان تعريفي للمحل، تحرير مخالفة عدم صيانة الإعلان إلى جانب إزالة ورفع عدد 2500 إعلان مناسبات من الشوارع والميادين خلال أيام العيد والتي تم وضعها عشوائيا على أعمدة الإنارة والالتفافات وتسبب الكثير من الحوادث لقائدي المركبات لحجبها الرؤية عنهم.

وأضاف أنه قد تمت إزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع والدوارات حرصا من البلدية على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لتراخيص الإعلانات والقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام للمحافظة.

وشدد الرشيدي على أصحاب المحلات ذات الأنشطة التجارية والمطاعم والأسواق بتجديد تراخيص إعلاناتهم المنتهية وعدم إقامة أو إضافة أي إعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية كي لا يعرضوا أنفسهم للغرامة، لاسيما أن البلدية قامت بتسهيل إصدار وتجديد الإعلانات من خلال موقعها الإلكتروني.