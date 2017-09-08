إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بحملة على المحافظة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها.

وقال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون.

وتابع الربيع أن الحملة أسفرت عن تحرير 43 مخالفة تمثلت في تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية، إقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، تداول المواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها، عدم تجديد ترخيص الإعلان، فتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي، ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪