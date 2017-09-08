إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها الأربعاء المقبل برئاسة د.حسن كمال اقتراح العضو أحمد الفضالة بشأن تخصيص استراحات على الطرق السريعة لخدمة المسافرين.

ويتضمن جدول الأعمال التالي:

الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع، بشأن إعادة تنظيم مواقف السيارات المجانية لمعهد بلاتينيوم الصحي بمنطقة كيفان، الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، بشأن إلغاء لجنة السلامة لانتهاء الغرض من إنشائها، الاقتراح المقدم من الأعضاء: علي الموسى، عبدالله الكندري، د.حسن كمال، بشأن تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن إنشاء حديقة عامة في منطقة الدعية، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن طرح الدولة أراض سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر، الاقتراح المقدم من العضو المستشار احمد الفضالة بشأن تخصيص مواقع على الطرق السريعة ـ السفر ـ استراحات عامة للمسافرين وخدماتها المحدودة، وآخر بشأن تطوير المنطقة الشمالية (أسواق) (outlet)، الاقتراح المقدم من الاعضاء د.حسن كمال، عبدالله الكندري، بشأن استخدام أحدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة التي تنشئها الرعاية السكنية، الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي، بشأن تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصنع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت، الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع، بشأن إنشاء طريق خاص (ممشى) لممارسة رياضة المشي في منطقة كيفان، الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن استحداث مدخل ومخرج لشارع 62 مع طريق الجهراء، وذلك بالقطعة رقم 6 في منطقة الشويخ السكنية، الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن اعتماد الدور الاستشارية الهندسية لإصدار شهادة الأوصاف وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك، الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن تخصيص موقع لكل محافظة من محافظات الكويت يكون ملائما للشباب لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم الصغيرة، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن إنشاء مضمار لرياضة العجلات الرباعية (البقي) وتحديد مناطق ترفيهية، تحديث بيانات التوصيات المقترحة في التقرير الثاني من لجنة دراسة تسميات المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، بشأن اختيار شارع بديل لإطلاق اسم احمد زيد السرحان عليه بدلا من شارع الفردوس 60 بمنطقة الخالدية، طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من مدرسة حمد الرجيب بمنطقة كيفان قطعة 1 لتخصيصه لصالح الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع، بشأن إغلاق الفتحة الحالية بالرصيف الواقع في منطقة كيفان بين القطع 2 و5 و7، الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي، بشأن إلزام شاحنات نقل الأنقاض والرمال بتركيب نظام التتبع، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن توسعة امتداد المخرج الفرعي للإشارات الضوئية لتقليل الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية، الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع، بشأن زراعة الاشجار المعمرة والتي تتماشى مع طقس الكويت خصوصا خلال موسم الصيف في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية في البلاد، وآخر بشأن رد السؤال الخاص بالكفالات البنكية المزورة في البلدية، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن ترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم، الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن استبدال الشباك الفاصلة بأسوار حديدية جميلة مشغولة بشكل فني تعطي رونقا جماليا للشوارع.