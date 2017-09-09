إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة «ب» من قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بجولة تفتيشية استهدفت المحلات والمطاعم التي تتداول المواد الغذائية، وذلك في ضمن حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات عبدالله جابر أن فريقه قد ضبط مخزنا يقوم بتخزين 4 أطنان من المواد الغذائية التالفة إلى جانب ضبط معمل عصير يتداول طنا من المواد الغذائية التالفة، مشيرا إلى أنه تم إتلاف الكمية حسب نظم واللوائح إلى جانب طلب اغلاق بحقهما.

وأضاف جابر ان الحملة قد أسفرت عن إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية وتحرير 30 مخالفة تنوعت بين عدم التقيد بالنظافة العامة وتداول مواد غذائية تالفة وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية واستخدام وسيلة نقل دون ترخيص والعمل بشهادة صحية منتهية وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية وإقامة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط واستغلال الساحة المقابلة للمحل دون ترخيص وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية ومخالفة الاشتراطات التي صدر على أساسها ترخيص الإعلان.

وأشار جابر إلى ان الحملات مستمرة على المحلات والمخازن في جميع مناطق المحافظة، وذلك للحد من ظاهرة تداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة مستهلكي المادة الغذائية.