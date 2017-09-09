إعداد: بداح العنزي

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قامت النوبة «ب» في قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية مبارك الكبير بحملة على المحافظة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها. وقد أسفرت الجولة عن رفع وإزالة 25 إعلانا غير مرخص متنوع الأحجام إلى جانب الكشف على 32 محلا وتم التأكد من التزامها بشروط وقوانين البلدية، بالإضافة إلى توجيه ملصق لإزالة منزل في مبارك الكبير بسبب التعدي على أملاك الدولة. وفي هذا السياق، أكد م.ماجد المطيري رئيس قسم إزالة المخالفات على المواطنين والمقيمين مراجعة قسم إزالة المخالفات لأي استفسارات في مبنى البلدية خلف جمعية أبوفطيرة.