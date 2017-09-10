تكثيف الحملات لتطهير مختلف المناطق من المظاهر السلبية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، إدارات التدقيق ومتابعة خدمات ألبلدية، فرق الطوارئ، أقسام الإزالة بجميع أفرع البلدية بالمحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بكل المحافظات شن فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب مدير عام البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية والنوبات (أ، ب) بفريق الباعة المتجولين حملة ميدانية شاملة استهدفت المحاصير والأسواق العشوائية بمنطقة الجليب بمحافظة الفروانية.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب مدير عام البلدية مشعل المالك أن هذه الحملة جاءت في سياق تواصل الحملات الميدانية التي تقوم بها الأجهزة الرقابية في جميع المحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام وتواصلا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها وذلك من خلال رصد جميع السلبيات بالمحافظات والتي تتمثل في الأسواق العشوائية التي يقيمها الباعة المتجولين للحد منها.

وأشار المالك إلى أن الحملة استمرت لمدة 7 ساعات متواصلة بمنطقة الجليب أسفرت عن نقل ورفع حمولة 4 دروب من الملابس المستعملة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإزالة 35 محصارا للأغنام.

وأكد المالك أن الهدف من الحملات الميدانية التي يشنها الفريق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بالمحافظات تطهير مختلف المناطق من المظاهر السلبية التي تشوه المنظر الحضاري للبلاد وتشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق، مشيرا إلى أن الحملة تمت باستخدام عدد من الآليات تمثلت في نسافين، هاف لوري، جرافة، 5 عمال.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية وإرساله عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله على الفور.