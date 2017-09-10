إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية لفرع بلدية محافظه الجهراء لشهر أغسطس حيث تم الكشف على 707 محلات وتحرير 128 مخالفة أغذية وإعلانات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بالوكالة عبدالله الشمري ان احصائية الإدارة لشهر أغسطس اشتملت على الكشف على 707 محلات وتحرير 128 مخالفة أغذية واعلانات واتلاف 14777 كغم من المواد الغذائية وازالة 181 إعلان مخالفة بالشوارع والميادين وارسال 170 عينة الى مختبر الصحة للفحص.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.