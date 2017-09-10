إعداد: بداح العنزي

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انطلاقا من مبدأ التعاون بين البلدية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية استجاب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لطلب وزارة الأشغال لنقل وردم ما لا يقل عن 80 ألف متر مكعب من الحمأة الجافة المتراكمة في محطة تنقية الرقة والناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك تجنبا للحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة والحد من انبعاث الروائح وانتشار الحشرات إلى جانب حماية البيئة الكويتية من انعكاساتها السلبية، لافتا إلى أن البلدية ستقوم بردمها في المواقع المخصصة لذلك بالتعاون مع قطاع المشاريع والبيئة بالبلدية وفقا للاشتراطات الخاصة بالحمأة الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2017 وموافقة الهيئة العامة للبيئة.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي إن البلدية سباقة في التعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية من خلال تسخير جميع إمكانياتها ودعم جهودها على مختلف المستويات من اجل تحقيق المصلحة العامة.