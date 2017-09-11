إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة «ب» من قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بجولة تفتيشية استهدفت المحلات والمطاعم التي تتداول المواد الغذائية وذلك في ضمن حملة #بتعاونكم_نجملها والتي أسفرت عن اغلاق 4 منشآت وإتلاف 7213 غالونا من المياه المعدنية المعلبة إلى جانب تحرير 20 مخالفة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة مبارك ناصر العتيبي أن الأجهزة ستكثف حملاتها على جميع الأصعدة بهدف الارتقاء بالعمل البلدي، مشيرا إلى أنه قد وضعت خطة للكشف على المخازن التي تتداول المواد الغذائية، وذلك للحد من ظاهرة تخزين المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بتعاونكم نجملها.

بدوره، بين رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر أن القسم يقوم بجولاته يوميا لتطبيق لقوانين ولوائح البلدية، مشيرا إلى أن الجولة في منطقة الشويخ أسفرت عن إتلاف 7213 غالونا من المياه المعلبة المنتهية الصلاحية والتي اشتملت على 32460 عبوة سعتها ليتر واحد إلى جانب إغلاق مخزن يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق 3 محلات قامت بتعديل أوضاع المحل بشكل مخالف للمخطط الهندسي الذي صدر على أساسة الترخيص وعدم التقيد بالنظافة العامة أثناء تداول الأغذية.

وأضاف جابر: قام المفتشون بتحرير 20 مخالفة تنوعت بين العمل دون الحصول على شهادة صحية والعمل بشهادة صحية منتهية وتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية وتداول مواد غذائية وعدم التقيد بالنظافة أثناء تداول الأغذية وإقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص وعدم تجديد ترخيص الإعلان.

وشارك في الجولة كل من مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.بدر ناصر ورئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر ومشرف النوبات أحمد المطيري ومشرف النوبة «ب» عيسى القطان وكل من المفتشين فهد المشعان ومحمد الناصرو فهد الحيان.