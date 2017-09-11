إحالة المقصرين في مشاريع التنمية إلى التحقيق وتقاعد بعضهم وتعديل مسار الآخرين

التنسيق والمتابعة بين الجهات لمعالجة معوقات المشاريع التنموية

العتيبي: معالجة بين 80% و90% من المعوقات

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انها تابعت مع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي كل المشاريع التي تعترضها المعوقات في خطة التنمية، موضحة انه في المراحل الأولى كان هناك أكثر من 30 مشروعا بها معوقات، اما اليوم فهي 10 مشاريع فقط، تم حل خمسة منها مع تسلم الموافقات من الجهات الحكومية، والمتبقي خمسة سيتم حل مشاكل 3 مشاريع خلال العشر الأيام القبلة، ما يؤكد ان هناك تطورا هائلا وتفاعلا بين الجهات الحكومية.

وطالبت خلال انعقاد ورشة العمل في لجنة الإصلاح والتطوير في البلدي بحضور عدد من الجهات الحكومية من الجهات بأن تضع المعوقات في نظام المتابعة بشكل واضح وصريح ليتسنى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية أن تتابعها بالشكل المطلوب.

وأثنت الصبيح على جهود البلدية ممثلة في المدير العام م. أحمد المنفوحي وجميع الموظفين وأعضاء المجلس البلدي، لاسيما دور لجنة الإصلاح والتطوير في البلدي ودورها في تهيئة هذه الورشة من اجل متابعة المعوقات ومناقشتها مع الجهات الحكومية.

وأشارت إلى ان من اهم المشاريع التي تم التطرق اليها المدينة العمالية في مدينة الجهراء حيث تم الانتهاء من موافقاتها، كذلك تصميم مشاريع معهد الأبحاث العلمية على الشريط الساحلي، ومشروع الجمارك مول لم يتبق سوى جزء من موافقاته، بالإضافة لمشروع النادي الكويتي للمعاقين ومشروع استكمال ١٤ ناديا رياضيا، على انها ستحاول ان تسرع من وتيرة حل المعوقات التي تم عرضها في ورشة الإصلاح حيث إنها تعتبر سنة حسنة بمناقشة هذه المعوقات وعرضها على الأجهزة الرقابية وجهاز المناقصات المركزية حتى تنجز وتنفذ المشاريع حتى ترتفع نسبة الإنجاز في خطة التنمية.

وحول محاسبة القياديين المقصرين في بعض الجهات الحكومية، أكدت الصبيح انه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء وإحالة إلى لجنة التنمية في مجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد، حيث انه تم استدعاء جميع المسؤولين المقصرين في مشاريع الدولة، مشددة على انه تمت إحالة بعضهم الى التقاعد والبعض إلى الاستقالة فيما المتبقين عدلوا من مسار العمل في المشاريع.

وأوضحت اننا نتعامل مع بشر ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاوت في الإنجاز، مؤكدة ان المتابعة الحديثة هي من تنجز المشاريع، ولو تجتمع الأطراف على طاولة واحدة لانتهت كل المشاريع دون وجود معوقات.

واشارت الصبيح الى انه لو تمت ملاحظة احصائيات لجنة الخدمات او غيرها في مجلس الوزراء ستلاحظون أننا مستمرون من خلال اللجان في حل كل المعوقات التي تعترض مشاريع الدولة ومشاريع خطة التنمية.

بدوره، قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي م. أسامة العتيبي، انه الاجتماع الخامس للجنة الاصلاح والتطوير الخاصة بالمعوقات التي تعترض مشاريع الدولة التنموية، مؤكدا انه تم استعراض المشاريع المتعطلة والمشاكل الاجرائية في بلدية الكويت.

وأشار إلى انه في الاجتماعات الخمسة لورشة الاصلاح تم استعراض 48 مشروعا تنمويا مهما وتم بحثها علما بأن أغلبيتها تم الانتهاء منها بنسبة من 80% إلى 90%‏، والمتبقي سيتم حله في الأيام القليلة القادمة.

من جهة أخرى، قال مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي، ان موظفي البلدية قدموا جهود جبارة من خلال متابعة العمل في المشاريع، خاصة ان البعض منهم كان يداوم خارج ساعات العمل الرسمية لتدوين ومتابعة كل المعوقات التي تعترض مشاريع خطة التنمية.

واشار المنفوحي إلى انه في الورشة تم الانتهاء من 85% ‏من المشاريع وقابلة للتنفيذ، مشيدا بدور موظفي وقيادات البلدية الذين يعملون مع جميع الجهات الحكومية من اجل انجاز هذه المشاريع.