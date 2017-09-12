ضرورة الالتزام بشروط «البيئة» و«الموانئ»

إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص موقع لإنشاء مارينا بمنطقة رأس السالمية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تم تخصيص موقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (قطاع الثروة السمكية) بمنطقة رأس السالمية وبمساحة 4000م2، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 267/ 10 / 2009) المتخذ بتاريخ 8/ 6/ 2009، وقد تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بطلب تخصيص موقع لإنشاء مارينا ضمن الساحل المقابل لمشروع مبنى قطاع الثروة السمكية بمساحة 30126م2، حيث يجاور الموقع المذكور أعلاه موقعي الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ ل ح3 / 33 / 4 / 2015) المتخذ بتاريخ 2/ 3/ 2015.

حيث ترى مؤسسة الموانئ الكويتية أنه لا مانع لدى مؤسسة الموانئ الكويتية من إنشاء مارينا بحرية بكامل الواجهة البحرية للأرض المخصصة لقطاع الثروة السمكية بمنطقة رأس الأرض بالسالمية.

كما أكدت الهيئة العامة للبيئة أن موافقتها مشروطة، حيث ترى الهيئة أن يتم الالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، وأن يتم تنفيذ كل التوصيات والإجراءات التخفيفية وخطة الإدارة والمراقبة البيئية للحد من الآثار السلبية.

وأن يتم تزويد الهيئة العامة للبيئة بكتاب رسمي من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يفيد بالتزامهم نحو تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية وإخطارهم عند البدء في تنفيذ المشروع وتشغيله.

كما أن لجنة الموافقات التنظيمية توافق على الطلب بموجب اجتماعها رقم 69/ 2016 شريطة إحضار كتاب من مؤسسة الموانئ الكويتية وموافقة الهيئة العامة للبيئة والموقعين المجاورين والعرض على المجلس البلدي.

لذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لإنشاء مارينا ضمن الساحل المقابل وعلى امتداد مشروع مبنى قطاع الثروة السمكية الكائن بمنطقة رأس السالمية دون التأثير على المواقع المجاورة، وذلك بمساحة إجمالية وقدرها 30126م2 تقريبا.

شريطة ما يلي:

- الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للبيئة (الموقع المجاور) ومؤسسة الموانئ الكويتية.

- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.