إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة حولي خلال اجتماعها الخميس برئاسة يوسف الغريب الدراسة المرورية الخاصة بمنطقة حولي.ويتضمن جدول الأعمال التالي:

طلب وزارة الشؤون توسعة فرع الكهرباء والبنشر لجمعية النسيم التعاونية في منطقة العيون قطعة 3 بجانب محطة البنزين.

اعتراض أهالي منطقة سلوى بالقطعة رقم 12 على إقامة جسر مشاة مقابل شاطئ أنجفة.

الكتاب المقدم من سكان منطقة أبوالحصانية بشأن الغاء مشروع إنشاء حديقة بمنطقة أبوالحصانية الشريط الساحلي (ب).

الاقتراح المقدم من الأعضاء د.م.حسن كمال، عبدالله الكندري، بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف) على طريق الملك فهد.

الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب، بشأن عمل مطبات صناعية في الشارع المقابل لمدرسة أم سليم الأنصارية.

الاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة، بشأن الزام المباني السكنية برفع جميع خدماتها الى السطح العلوي مكائن المكيفات.

الاقتراح المقدم من العضو م.علي الموسى، بشأن نقل مباني وزارة الداخلية (مبنى المرور وتنفيذ الأحكام بالإضافة إلى مبنى الفحص الفني) الواقعين بالجابرية الى موقع بديل خارج الجابرية.

الاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة، بشأن مدى إمكانية ربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير أو جسر جابر.

الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن عمل مواقف في الساحة الجانبية لمبنى منطقة حولي التعليمية.

الاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة بشأن توفير خدمات عامة بموجب أكشاك متلاصقة صغيرة وعدد محدود في الشواطئ العامة لتوفير احتياجات رواد الشواطئ.

الاقتراح المقدم من العضو م.علي الموسى بشأن تطوير وتجميل وترصيف شاطئ البدع الواقع بين فندق ريجنسي وفندق موفنبيك.

طلب وزارة الشؤون تخصيص مساحة 150م لإقامة ديوانية لكبار السن بمنطقة بيان قطعة 2.

طلب أصحاب العلاقة نقل محول كهرباء ضمن القطعة رقم 1 في منطقة حطين.

طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص جسر مشاة يربط بين مجمع التنس الدولي ومسجد نورية عبدالله المديرس بمنطقة الزهراء قطعة 7.