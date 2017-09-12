إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات إدارة السلامة لشهر أغسطس لفرع بلدية محافظة حولي.

مدير إدارة السلامة بالوكالة م.جاسم الخضر ان عدد المعاملات المنجزة بالإدارة بلغ عددها 580 معاملة برسوم قدرها 1945 دينارا، اشتملت على 18 رخصة سلامة استثماري، و15 رخصة تشوين استثماري وتجاري وحكومي، ورخصتين سلامة لإعمال الطرق، و62 رخصة سلامة سكن خاص، و4 تقارير حوادث إنشائية، و9 قطوعات طرق، و95 تقريرا ميدانيا وكشف مراقب، إضافة إلى 52 استلام كفالة بنكية استثماري، و112استلام كفالة بنكية سكن خاص، و10 شهادات نظافة استثماري، و42 شهادة نظافة سكن خاص، وتوجيه 3 تنبيهات، ومخالفتين، و95 أمر عمل، و38 إفراجا عن كفالة بنكية لسكن خاص، و18 إفراجا عن كفالة بنكية استثماري، و2 كتب ملاك دولة، وشكوى من مواطن.