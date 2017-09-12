إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلا في النوبة (ب) بشن جولة تفتيشية على المحلات والمقاهي بمنطقة العارضية الحرفية.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد الشريكة أن هذه الجولة جاءت في سياق تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم _نجملها» بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، إدارات التدقيق ومتابعة خدمات ألبلدية، فرق الطوارئ، أقسام الإزالة بجميع أفرع البلدية بالمحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة وللتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تقدم في المطاعم والمحلات للمستهلك والتأكد من التزامهم وتطبيقهم كافة الاشتراطات التي أقرتها البلدية في هذا الخصوص.

وأشار الشريكة إلى أن الجولة التفتيشية التي قام بها فريق الطوارئ النوبة (ب) بفرع بلدية المحافظة على المطاعم والمقاهي بمنطقة العارضية الصناعية التي استمرت أكثر من 3 ساعات أسفرت عن الكشف على 15 مقهى ومطعما وتحرير 8 مخالفات إعلانات تضمنت تحرير مخالفة إقامة إعلان بدون ترخيص من البلدية، تحرير مخالفة عدم وضع إعلان تعريفي على واجهة المحل، تحرير 6 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منته.

وأكد الشريكة على تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، لافتا إلى أن الفريق بنوباته الثلاث يقومون بحملات دورية على كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة ويقومون بتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.