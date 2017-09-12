بداح العنزي

كشف مصدر مطلع لـ«الأنباء» عن أن هناك توجها قويا لتشكيل لجنة مؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي والذي تنتهي مدته القانونية في 21 أكتوبر المقبل.

وقال المصدر لـ «الأنباء» إن هذا التوجه يحظى بتأييد كبير خاصة في ظل الإشكالية القانونية المتعلقة بالجداول الانتخابية.

وبين المصدر أن اللجنة المكلفة تضم في عضويتها وكلاء من وزارات الخدمات وممثلين من جمعيات النفع العام وبعض الشخصيات، وذلك إلى أن يتم الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالجداول الانتخابية الجديدة وفق القانون 2016/33، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة مكلفة سابقا للقيام بأعمال «البلدي» عند دراسة قانون البلدية السابق 5/2005.

من جانب آخر، ذكر المصدر أن أحد أعضاء المجلس البلدي المعينين سيتقدم باستقالته خلال الأسبوع المقبل.